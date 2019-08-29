В Краснослободске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в прицеп.

Происшествие произошло ранним утром 28 августа возле дома №76, расположенного по адресу – улица Кирова. 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124 в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автоприцеп, предназначенный для уличной торговли.

Водитель легковушки доставлялся в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

В отношении водителя легковушки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф