В Саранске 43-летний таксист сбил 10-летнего мальчика

В Саранске 10-летний мальчик попал под колёса машины такси.

Указанное происшествие произошло днём 28 августа на территории Октябрьского района города. Во дворе дома №85/2, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, 43-летний мужчина, находившийся за рулем машины такси марки «Хендай», совершил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ ДРКБ №1, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф