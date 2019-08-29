В Зубово-Полянском районе были задержаны нарушители миграционного законодательства

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Росгвардии были задержаны нарушители миграционного законодательства.

Днём 27 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Зубово-Полянском районе для проверки документов остановили двух мужчин 45- и 38-летнего возраста, которые являются гражданами другого государства. Было установлено, что иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.

Для дальнейшего разбирательства нарушители были переданы сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia