В Зубово-Полянском районе были задержаны нарушители миграционного законодательства

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Росгвардии были задержаны нарушители миграционного законодательства.
Днём 27 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Зубово-Полянском районе для проверки документов остановили двух мужчин 45- и 38-летнего возраста, которые являются гражданами другого государства. Было установлено, что иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.
Для дальнейшего разбирательства нарушители были переданы сотрудникам полиции.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia