В Саранске осудили таксиста, ударившего незнакомца металлической трубой

В Саранске суд вынес приговор в отношении таксиста, который ударил металлической трубой незнакомца по голове.

В ночь на 13 апреля нынешнего года гражданин Макеев, работающий водителем такси, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в магазине-кафе «Разливные напитки». В определенный момент между таксистом и другим посетителем указанного заведения, с которым он ранее не был знаком, вспыхнула ссора. Преступник предложил оппоненту выйти на улицу, дабы выяснить отношения. Выйдя из помещения, мужчина достал из салона своего автомобиля металлическую трубу и ударил ею пострадавшего по голове. Здоровью последнего был причинен тяжкий вред.

Решением Ленинского районного суда в отношении таксиста была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru