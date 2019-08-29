В Мордовии 9-летний мальчик спас сестру из горящего дома

В Мордовии 9-летний мальчик спас свою младшую сестру из горящего дома.

Утром 28 августа на территории населенного пункта Ардатово Дубенского района произошел пожар. На улице Советской загорелся жилой дом №15. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение кровли и обшивки дома.

В момент возгорания внутри постройки находился Кирилл Кемайкин 2010 года рождения. Мальчик смотрел телевизор. В определенный момент ребенок почуял запах гари. Затем школьник пошел на кухню, которая к тому моменту была в дыму. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение. Затем ребенок пошел за своей сестрой 2015 года рождения, которая в тот момент спала. Мальчик разбудил девочку. После этого школьник разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру.

Мать детей в момент пожара была на работе, а отец проводил ремонтные работы в бани.

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Источник: 13.mchs.gov.ru