В Ромодановском районе горел дом

В Ромодановском районе произошло возгорание дома.

Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Голубцовка. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 70 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru