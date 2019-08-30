В Саранске прошли учения по ликвидации ДТП

29 августа в Саранске прошли учения по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

В указанных учениях приняли участие сотрудники ГИБДД, МЧС, а также медицинские работники.

Легенда учений гласила, что автомобиль врезался в столб. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые по рации вызвали остальные подразделения и оказали первую медицинскую помощь пассажиру.

Спасатели эвакуировали водителя, который был зажат в салоне. Используя аварийно-спасательный инструмент, сотрудники МЧС полностью срезали крышу, оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и доставили его на носилках в машину медиков. В это время пожарные приступили к тушению автомобиля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru