В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на бульваре Степана Эрьзи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №22, расположенного по указанному адресу. Площадь распространения пламени составила 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина инцидента устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru