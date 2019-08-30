Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую сдать квартиру в аренду

В Саранске 51-летняя местная жительница, решившая сдать квартиру в аренду, была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 51-летняя жительница Саранска разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче в аренду принадлежащей ей квартиры. Спустя некоторое время, с горожанкой связался ранее незнакомый ей мужчина, который заявил о желании арендовать недвижимость на два месяца и сообщил о намерении перечислить аванс. Женщина сообщила незнакомцу номер своей банковской карты. Затем мужчина заявил, что перечислил на банковский счет жительницы Саранска на 97 тыс. рублей больше, нежели нужно было. После этого незнакомец попросил женщину вернуть так называемые лишние деньги. Гражданка перечислила на счет якобы арендатора жилья денежные средства. После этого женщина обнаружила, что на самом деле никто ей деньги не перечислял.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф