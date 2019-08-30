Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 34-летний местный житель, который подозревается в хранении синтетических наркотиков.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Полевая, стражами порядка был задержан 34-летний безработный житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,97 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф