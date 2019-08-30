В Рузаевке полицейские принимают участие в акции «Собери ребенка в школу»

В Рузаевке полицейские в рамках акции «Собери ребенка в школу» оказывают помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Перед началом нового учебного года сотрудники полиции и общественники закупили необходимые школьные принадлежности, канцелярские товары и сладости.

29 августа помощь получила семья, которая находится в трудной жизненной ситуации. Мама воспитывает одна трех детей. Недавно данная семья переехала на постоянное место жительство в Рузаевку из другого района Мордовии. Два мальчика в этом году идут во второй класс, младшего ребенка планируется определить в детский сад. По ходатайству инспектора по делам несовершеннолетних мама детей в ближайшее время будет трудоустроена на работу с удобным графиком.

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Источник: 13.мвд.рф