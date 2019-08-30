41-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в вымогательстве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в вымогательстве.

В мае 2006 года обвиняемый потребовал от директора предприятия, занимающегося торгово-закупочной деятельностью на территории Саранска, денежные средства в сумме 1,6 млн рублей. Последний, не имея указанной суммы, ответил отказом. После этого обвиняемый стал угрожать пострадавшему жестокой физической расправой, а также пообещал всячески препятствовать его коммерческой деятельности. Затем вымогатель рассказал о своих намерениях, связанных с противозаконным получением денег, знакомому. Вместе с последним обвиняемый на протяжении месяца приходил к пострадавшему домой и требовал от него оформить кредит в банке, дабы отдать денежные средства.

В июле 2006 года директор предприятия, испугавшись за свою семью из-за угроз, оформил кредит на супругу и отдал вымогателям деньги.

В прошлом году подельник обвиняемого был приговорен к 8 годам лишения свободы. Спустя некоторое время после вынесения данного приговора, был задержан 41-летний житель Саранска.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф