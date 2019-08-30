Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить сыну интерактивный глобус

В Саранске 33-летняя местная жительница, решившая купить интерактивный глобус для своего сына, была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Недавно 33-летняя гражданка, проживающая в Пролетарском районе Саранска, обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже интерактивного глобуса. Женщина решила приобрести данный товар для своего сына. Горожанка связалась с продавцом. Последний попросил перечислить оплату. Женщина перевела на банковский счет продавца денежные средства в сумме 4800 рублей. Товар горожанка так и не получила. Кроме того, продавец внес женщину в черный список.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что 41-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в вымогательстве.

Источник: 13.мвд.рф