С сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные занятия

Начальником психологической лаборатории исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии было проведено групповое психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны учреждения.

Психокоррекционное мероприятие было проведено в целях построения эффективного командного взаимодействия, сплочения коллектива, а также формирования благоприятного психологического климата в коллективе сотрудников.

Сотрудники отдела охраны с большим энтузиазмом приняли участие в данном мероприятии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su