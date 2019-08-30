Прокуратура Мордовии уделяет внимание противодействию нелегальному бизнесу

В Мордовии прокуратура ведет борьбу с нелегальным бизнесом.

С начала нынешнего года в Мордовии сотрудниками прокуратуры было выявлено 55 фактов осуществления деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, из них 11 — в сфере осуществления розничной торговли, 17 — в сфере пассажироперевозок. Кроме того, было зафиксировано 137 фактов неформальных трудовых отношений.

Профилактическая работа в данном направлении продолжается.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru