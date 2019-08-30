«Технопарк-Мордовия» отпраздновал юбилей

29 августа прошло торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня основания «Технопарка-Мордовия».

Глава Мордовии Владимир Волков в ходе выступления на указанном мероприятии отметил, что регион во время федерального отбора для создания технопарка не проходил по ряду параметров, но всё же удалось доказать серьезность и реалистичность намерений руководства республики.

Резидентами «Технопарка-Мордовия» в настоящее время являются 128 компаний, которые реализуют более 350 проектов. Объем реализации их продукции и услуг за 5 лет вырос почти в 9 раз и превысил 12 млрд рублей в год. В прошлом году резиденты технопарка инвестировали более 2,5 млрд рублей. Практически четверть средств была направлена на научные исследования и разработки.

По информации «Известий Мордовии».

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