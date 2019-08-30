В Саранске осудили уроженца Лямбиря, угнавшего автомобиль

В Саранске суд вынес приговор в отношении уроженца Лямбиря, который угнал автомобиль.

В ночь на 31 марта нынешнего года уроженец Лямбиря, находясь в Саранске, угнал автомобиль марки ВАЗ-21063, припаркованный по адресу – улица М. Расковой. Мужчина намеревался доехать на угнанной машине до Лямбиря. На улице Ленинградской автомобиль был замечен нарядом ДПС. Стражи порядка начали преследование. Угонщик потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало в кювет. На месте инцидента преступник был задержан стражами порядка.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении угонщика была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что 41-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в вымогательстве.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru