Новые сотрудники пополнили ряды УФСИН РФ по Мордовии

На базе постоянно действующей экспозиции УФСИН РФ по Мордовии прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы республики выпускников высших учебных заведений ФСИН.

21 выпускнику, окончившему высшие учебные заведения ведомства и прибывшему для прохождения службы в Мордовию, были вручены удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Молодые сотрудники поблагодарили коллег за теплый прием, оказываемую практическую помощь в профессиональном становлении, а также дали обещание оправдать доверие.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su