В Саранске водитель грузовика сбил насмерть пожилого пешехода

В Саранске 85-летний пенсионер погиб под колёсами грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 29 августа на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 59-летний мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «Ивеко», двигаясь по улице Титова, совершил наезд на 85-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными. Пешеход скончался на месте инцидента.

В отношении водителя грузовика были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф