В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло вечером 29 августа в Октябрьском районе города. На улице Гожувской 30-летний водитель автомобиля марки «Рено-Дастер» не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21120, вследствие чего транспортные средства столкнулись. Затем первая машина врезалась в припаркованный поблизости автомобиль марки «Лада-Приора», а после этого наехала на крыльцо ТЦ «Талисман». От осыпи осколков были повреждены припаркованные неподалеку транспортные средства марок «Рено-Меган» и «Рено-Сандеро».

Пострадали две пассажирки ВАЗа 49- и 56-летнего возраста, а также 24-летняя девушка, находившаяся в салоне «Рено-Сандеро». Участницы ДТП доставлялись в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель грузовика сбил насмерть пожилого пешехода.

Источник: гибдд.рф