В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 29 августа на 63-м километре дороги, соединяющей федеральную трассу М-5 «Урал» и Саранск. По предварительной информации, 34-летний водитель мотоцикла марки «Ямаха» в определенный момент движения отвлекся от управления, в результате чего транспортное средство упало на правую обочину.

Медицинская помощь была оказана мотоциклисту на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф