В Саранске 58-летний водитель автобуса сбил 85-летнюю пенсионерку

В Саранске 85-летняя пенсионерка попала под колёса автобуса.

ДТП произошло утром 29 августа на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 58-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса марки ЛиАЗ, на улице Косарева совершил наезд на 85-летняя пенсионерку, которая двигалась по краю проезжей части, хотя поблизости был тротуар.

Медики осмотрели пенсионерку на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф