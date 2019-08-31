В Ельниковском районе в ДТП пострадали пять человек

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 31 августа на одном из участков дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек. О состоянии пострадавших нет никакой информации.

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Источник: 13.mchs.gov.ru