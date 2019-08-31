Житель Рузаевки, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Рузаевке был осужден 29-летний местный житель, который жестоко избил своего знакомого.

Днём 20 марта нынешнего года 29-летний житель Рузаевки, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной по адресу – улица Станиславского, во время ссоры жестоко избил своего знакомого.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 29-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанный приговор, обратилась в Верховный суд Мордовии. Судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru