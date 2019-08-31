В ГУ МЧС РФ по Мордовии прошел турнир по волейболу

В период с 28 по 30 августа проходили соревнования по волейболу среди личного состава структурных подразделений ГУ МЧС РФ по Мордовии.

В указанных соревнованиях приняли участие 10 команд.

Команды были разделены на две группы так, что каждая из них провела по несколько матчей в групповом этапе.

Третье место заняла команда ПСЧ №1. Второе досталось команде управления. Победу одержала команда ПСЧ №31.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru