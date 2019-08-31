В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у студента и предпринимателя

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

29 августа возле дома, расположенного по адресу – улица Степная, стражи порядка задержали 18-летнего студента одного их техникумов Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,48 г.

В тот же день на улице Усыскина сотрудниками полиции был задержан 48-летний предприниматель, в ходе личного досмотра которого были изъяты синтетические наркотики массой 0,5 г.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф