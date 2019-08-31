В Мордовии разыскиваются парень и девушка, подозреваемые в совершении преступления

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня и девушку, которые подозреваются в совершении преступления.

Овдий Марина Андреевна 1991 года рождения и Фарзиев Александр Евгеньевич 1992 года рождения, которые являются жителями посёлка Инсар Кадошкинского района, подозреваются в совершении преступления.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89271870684, 8(8342) 29-90-17, 29-90-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф