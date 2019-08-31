Жителя Лямбирского района осудили за приобретение наркотиков

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в покупке наркотиков.

27 июня нынешнего года 40-летний житель указанного района извлек из тайника, расположенного возле трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, наркотики массой более 1,2 г. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решением Лямбирского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии с целью изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru