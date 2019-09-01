В Атяшево пьяный автомобилист врезался в стену дома

В Атяшево пьяный водитель иномарки врезался в стену дома.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 31 августа. По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в стену дома №6, расположенного по адресу – улица Центральная.

Водитель иномарки был доставлен в районную больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф