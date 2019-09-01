В Атяшево пьяный автомобилист врезался в стену дома

В Атяшево пьяный водитель иномарки врезался в стену дома.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 31 августа. По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в стену дома №6, расположенного по адресу – улица Центральная.
Водитель иномарки был доставлен в районную больницу.
В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.
Также читайте о том, что в Саранске водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку.
Источник: гибдд.рф