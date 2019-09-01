Мэр Саранска вступился за дубовую рощу и пристроил бездомного котенка

Мэр Саранска Пётр Тултаев вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка.

Утром 31 августа глава администрации Саранска Пётр Тултаев прибыл на улицу Гончарова, где недавно начали происходить события, вызвавшие тревогу у горожан. Некий гражданин, имея документы, полученные более 20 лет назад, без ведома городской администрации присвоил муниципальный жилой участок, прилегающий к частной жилой застройке. О том, как была получена указанным гражданином документация, которую он использует в качестве официального подтверждения законности своих действий, можно только догадываться. Также необходимо отметить, что земельный участок, о котором идет речь, представляет собой дубовую рощу. На прошлой неделе упомянутый гражданин вырубил несколько десятков деревьев. Данные действия встревожили горожан. Пётр Тултаев решил лично разобраться в ситуации.

Градоначальник заявил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, а также отметил, что владелец участка ответ за каждое вырубленное дерево.

Кроме того, жители улицы Гончарова пожаловались мэру на посетителей расположенной поблизости бани, которые в ночное время суток злоупотребляют салютами. Градоначальник поручил сотруднику городской администрации, ответственному за взаимодействие с представителями правоохранительных органов, разобраться в данной ситуации.

Также горожане пожаловались на стаи бездомных собак, которые очень часто устраивают вечерние прогулки. Пётр Тултаев заявил, что животных будут отлавливать и отправлять в приют.

Во время встречи мэра с горожанами собак на улице Гончарова не было, но среди толпы сновал маленький котенок. Пётр Тултаев отвез животное в городской приют.

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Источник: adm-saransk.ru