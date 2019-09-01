В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Покровск. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Репина, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru