Три жительницы Саранска были ограблены неизвестными мошенниками

В Саранске три местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились работниками банков.

Во всех случаях мошенники действовали одинаково. Жительницам Саранска звонили якобы работники банка, которые сообщали о том, что некие преступники пытаются похитить деньги с их счетов, а затем под предлогом предотвращения попытки похищения денежных средств просили женщин назвать данные банковских карт и пин-коды от них.

50-летняя жительница Саранска, поверив неизвестным мошенникам, лишилась 277 тыс. рублей. Ещё две горожанки 25- и 32-летнего возраста, доверившись якобы работникам банка, остались без 7600 и 3700 рублей соответственно.

В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.

Читайте также о том, что жителя Лямбирского района осудили за приобретение наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф