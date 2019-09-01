Три жительницы Саранска были ограблены неизвестными мошенниками

В Саранске три местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились работниками банков.
Во всех случаях мошенники действовали одинаково. Жительницам Саранска звонили якобы работники банка, которые сообщали о том, что некие преступники пытаются похитить деньги с их счетов, а затем под предлогом предотвращения попытки похищения денежных средств просили женщин назвать данные банковских карт и пин-коды от них.
50-летняя жительница Саранска, поверив неизвестным мошенникам, лишилась 277 тыс. рублей. Ещё две горожанки 25- и 32-летнего возраста, доверившись якобы работникам банка, остались без 7600 и 3700 рублей соответственно.
В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.
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Источник: 13.мвд.рф