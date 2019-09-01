В Рузаевке произошел пожар в школе

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в школе.
Указанное происшествие произошло ранним утром 1 сентября. В МБОУ «Гимназия №1», расположенном по адресу – улица Ленина, загорелся шкаф с канцелярскими принадлежностями. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru