В Рузаевке произошел пожар в школе

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в школе.

Указанное происшествие произошло ранним утром 1 сентября. В МБОУ «Гимназия №1», расположенном по адресу – улица Ленина, загорелся шкаф с канцелярскими принадлежностями. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru