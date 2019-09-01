В Саранске разыскиваются парень и девушка, подозреваемые в краже наушников

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня и девушку, которые подозреваются в краже наушников.

Вечером 27 августа неизвестные парень и девушка, возраст которых составляет около 20 лет, находясь в примерочной одного из магазинов торгового центра, расположенного по адресу – улица Волгоградская, похитили оставленные без присмотра наушники.

Парень был одет в кофту черного цвета с воротником белого цвета, спортивные штаны темного цвета и белые кроссовки. Девушка была одета в черную куртку, джинсы синего цвета и кроссовки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89876990097, 8(8342)29-77-60, 29-80-00 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф