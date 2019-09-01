В Мордовии ребенок покалечился в детском лагере

В Мордовии ребенок получил серьезную травму в детском лагере.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в детском оздоровительном лагере «Изумрудный», расположенном в селе Хованщина Рузаевского района. Ученик одной из школ Московской области, отдыхавший в упомянутом лагере, играя футбол на спортивной площадке, упал. В результате данного падения мальчик получил перелом руки.

По информации «Известий Мордовии».

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