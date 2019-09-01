В Саранске проходят соревнования по мотокроссу

В Саранске проходят открытые чемпионат и первенство Мордовии по мотокроссу.

Указанные соревнования посвящены памяти одного из основоположников мотоциклетного спорта в Мордовии Александра Хохлова.

Участниками рассматриваемых состязаний стали 50 гонщиков из Саранска, Рузаевки, а также Пензенской и Ульяновской областей.

В общей сложности будет разыграно семь комплектов медалей.

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Источник: info-rm.com