В Саранске проходят соревнования по мотокроссу

В Саранске проходят открытые чемпионат и первенство Мордовии по мотокроссу.
Указанные соревнования посвящены памяти одного из основоположников мотоциклетного спорта в Мордовии Александра Хохлова.
Участниками рассматриваемых состязаний стали 50 гонщиков из Саранска, Рузаевки, а также Пензенской и Ульяновской областей.
В общей сложности будет разыграно семь комплектов медалей.
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Источник: info-rm.com