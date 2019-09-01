Гороскоп на неделю 2-8 сентября: Близнецы пойдут в спортзал, Львы будут себя баловать, а Стрельцы получат награду

Овен

На этой неделе Овны будут заняты решением проблем своих детей, которые пошли в школу, или же будут думать о смене работы, чтобы улучшить свое материальное положение. Не следует слишком напрягаться физически, поскольку это может вызвать нежелательные последствия.

Телец

Тельцам следует отгонять от себя тревожные мысли, а чтобы это лучше сделать, можно посетить кинотеатр или сходить на интересную выставку. При малейших симптомах, указывающих на проблемы со здоровьем, следует немедленно обратиться к врачу.

Близнецы

Снять напряжение Близнецам на этой неделе поможет занятие в спортзале или посещение бассейна. Также потребуется позаботиться о доме и докупить недостающие вещи. Для решения скопившихся проблем потребуется помощь, поэтому не стоит стесняться ее попросить.

Рак

Следует верить в себя и не позволять другим морочить вам голову, поскольку у Рака полно новых и креативных идей, которые ждут воплощения. Сотрудничать стоит только с проверенными людьми, но можно иметь дело и с новым партнером, доказавшим свою честность.

Лев

Дела у Львов будут идти сложно, но к выходным появится свет в конце тоннеля. После такой напряженной недели можно будет себя наградить и даже чуть-чуть побаловать, но во всем следует знать меру, даже в веселье.

Дева

Дев на этой неделе может нагнать прошлое в виде неожиданного звонка или сообщения. Чтобы успокоить нервы и не наломать дров, приняв поспешное решение, следует взять паузу для обдумывания дальнейших действий.

Весы

На этой неделе Весы будут сильно уставать на работе и сил на домашние дела у них просто не останется, поэтому свободным в плане отношений Весам будет легче. Постарайтесь следить за финансами, иначе они будут уплывать, как вода сквозь пальцы.

Скорпион

Чтобы достичь поставленной цели, Скорпионам придется не отвлекаться и думать только о деле. Рискованные операции проводить не следует, но если вы уверены в успехе, то можно смело действовать. Постарайтесь найти время и проверить здоровье у врача.

Стрелец

Старания Стрельцов, которым на этой неделе придется разрываться между работой и домом, будут вознаграждены. Следует уделить время детям, а если их нет, то обратите внимание на вопрос с жильем, проблемы могут возникнуть здесь.

Козерог

На работе у Козерогов на этой неделе возможны конфликты с коллегами, поэтому не стоит там засиживаться дольше положенного или же выступать с инициативами. Ваши старания и умения оценят дома родные и близкие.

Водолей

Водолеи, которые за прошедшие дни много сил вложили в работу, могут просто перегореть, однако в этот момент нельзя убирать руку с пульса событий. Найти новые силы для дальнейших свершений помогут крепкий сон и отдых на природе.

Рыбы

Все планы Рыб пойдут ко дну, при этом случайно «подложить свинью» может один из близких знакомых или даже родственник. Однако не стоит сильно расстраиваться из-за сорвавшихся планов, поскольку все наладится до конца недели.

Читайте также Гороскоп на сентябрь: Тельцы «в шоколаде», Львы встретят новую любовь, а Козероги забудут о шопинге