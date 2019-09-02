В Мордовии 10-летнюю девочку убило током

В Мордовии сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства гибели 10-летней девочки.

Трагедия произошла 1 сентября в селе Большие Березники. По предварительной информации, 10-летняя девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался. Школьница была экстренно доставлена в больницу. В медицинском учреждении девочка скончалась.

В настоящее время сотрудниками следственных органов проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru