В Саранске едва не сгорела пекарня

В Саранске произошел пожар в пекарне.

В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в пекарне «Гранд», расположенной по указанному адресу, горит электрическая плита. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

Вследствие данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания электрической плиты в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru