В Саранске едва не сгорела пекарня

В Саранске произошел пожар в пекарне.
В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в пекарне «Гранд», расположенной по указанному адресу, горит электрическая плита. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
Вследствие данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания электрической плиты в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Рузаевке произошел пожар в школе.
Источник: 13.mchs.gov.ru