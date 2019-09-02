В Кадошкинском районе опрокинулся автомобиль

В Кадошкинском районе автомобиль опрокинулся в кювет.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 1 сентября неподалеку от населенного пункта Латышевка. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате данного ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru