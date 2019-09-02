Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о цене ложных вызовов

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о последствиях ложных вызовов.

Сотрудники ведомства напоминают гражданам о том, что порой из-за ложного вызова представители тех или иных экстренных служб не успевают оперативно приехать на место реального происшествия, вследствие чего пострадавшие остаются без помощи.

Ответственность за совершение ложных вызовов несут граждане, достигшие 16-летнего возраста. Если правонарушитель младше указанного возраста, меры будут применены в отношении его родителей.

Родителям следует чаще напоминать детям о последствиях ложных вызовов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru