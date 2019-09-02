В селе Старое Шайгово горели надворные постройки

В селе Старое Шайгово произошло возгорание надворных построек.

Указанное происшествие произошло вечером 1 сентября. На улице Делегатской загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru