В селе Старое Шайгово горели надворные постройки

В селе Старое Шайгово произошло возгорание надворных построек.
Указанное происшествие произошло вечером 1 сентября. На улице Делегатской загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать все правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru