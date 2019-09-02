Полицейские Мордовии задержали одного из подозреваемых в кражах из автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ульяновской области, который подозревается в совершении краж из автомобилей в Саранске.

30 августа в дежурные части отделов полиции УМВД РФ по Саранску поступило более 15 заявлений от местных жителей о том, что неизвестные преступники в ночное время суток, разбив оконные стекла их машин, похитили личное имущество.

По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан житель Ульяновской области 2000 года рождения. Выяснилось, что парень и три его подельника прибыли в Саранск на автомобиле, принадлежащем одному из них. Похищенное имущество преступники намеревались перепродать.

Также читайте о том, что в Саранске разыскиваются парень и девушка, подозреваемые в краже наушников.

Источник: 13.мвд.рф