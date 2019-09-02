Жителя Ардатовского района ограбил неизвестный мошенник

В Ардатовском районе 38-летний местный житель лишился денежных средств, намереваясь приобрести запчасти.

Недавно 38-летний житель указанного района обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже запчастей для мотоцикла. Мужчина перечислил на банковский счет продавца денежные средства в сумме 4,1 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности злоумышленника и обстоятельств преступления.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф