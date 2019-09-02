В Ельниках в результате пожара погиб мужчина

В Ельниках произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

В ночь на 1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ларина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит частный жилой дом №16.

В результате данного пожара погиб мужчина 1952 года рождения.

Огонь повредил постройку на площади 90 квадратных метров.

Известно, супруга погибшего, проснувшись, вышла в коридор, где в тот момент имело место сильное задымление. Над входной дверью горел электросчетчик. Женщина выбралась на улицу через окно своей спальни, а затем стала будить мужа, стуча в окна дома, поскольку последний спал в другой комнате. Не получив ответа от супруга, гражданка обратилась за помощью к соседям.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске едва не сгорела пекарня.

Источник: 13.mchs.gov.ru