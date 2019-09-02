Житель Саранска во время ссоры ударил гражданскую жену ножом

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 48-летний мужчина, который ударил ножом свою сожительницу.

24 августа 48-летний житель Саранска распивал алкогольные напитки в компании своей 43-летней гражданской супруги. В ходе попойки между сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил гражданскую жену ножом в живот. После этого горожанин покинул место происшествия.

Пострадавшая обратилась за помощью к соседям, последние вызвали медиков. Женщина была доставлена в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей колото-резаное ранение, проникающее в брюшную полость.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф