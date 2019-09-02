Владимир Волков открыл новую школу в Зубово-Полянском районе

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы в посёлке Умёт Зубово-Полянского района.

Указанная школа была построена в рамках национального проекта «Образование». На строительство учебного заведения было потрачено 270 млн рублей.

Новая школа примет 245 детей, среди которых 18 первоклассников.

В школе есть лингафонный кабинет, кабинет информатики и робототехники, кабинет по обработке тканей, кулинария, спортивный и актовый залы.

Кроме того, на базе учебного заведения будут работать кружки дополнительного образования.

По информации «Известий Мордовии».

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