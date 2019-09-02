В Мордовии психологи используют в работе с осужденными метод кинотерапии

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии используют в групповой работе с осужденными метод кинотерапии.

Терапевтический сеанс состоит из двух этапов, один из которых предусматривает просмотр фильма, а второй представляет собой групповую дискуссию, направленную на профилактику суицидального поведения и установку на позитивное будущее.

Применение данного метода оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние осужденных, их самооценку и коммуникативные качества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su