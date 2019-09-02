Два жителя Рузаевки подозреваются в хранении синтетических наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Рузаевки, которые подозреваются в хранении синтетических наркотиков.

На Юго-Западном шоссе стражами порядка были задержаны два жителя Рузаевки 21-летнего возраста, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,55 г.

Молодые люди заявили, что приобрели запрещенные вещества для личного употребления на одном из сайтов.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителей Рузаевки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф