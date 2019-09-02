49-летний житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске полицейскими был задержан 49-летний местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 1 сентября 49-летний житель Саранска зашел в один из подъездов дома, расположенного по адресу – улица Анны Лусс, и похитил оттуда оставленный без присмотра велосипед. Сумма ущерба, причиненного законной владелице двухколесного транспортного средства, составила 6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Велосипед был возвращен законной владелице.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф